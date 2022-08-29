قومى المرأة بسوهاج يدرب السيدات والفتيات على ريادة الأعمال وبناء القدرات

سوهاج عمرو خلف

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، دورة تدريبية للسيدات والفتيات لتعزيز الدخل والقدرات الإنتاجية، ضمن مشروع زيادة فرص كسب العيش للأسر الفقيرة فى ريف صعيد مصر.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الدورة التدريبية استمرت على مدار أسبوعين لعدد 50 سيدة وفتاة، بهدف بناء قدرات المشاركات وتعريفهن المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وسمات رائدة الأعمال.

وقالت نانسى المصرى المدير التنفيذى لجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، إن المشروع يعمل على تعزيز الدخل وزيادة القدرات الإنتاجية لعدد 50 من السيدات والفتيات طبقا لمعايير محددة للاستفادة من الدعم الذى يقدمه المشروع، وتشمل الدورة التدريبية إدارة الأعمال والتدريبات الحرفية بورش عمل، وتعريف المشاركات بالخطوات التنفيذية لبدء المشروع، وخطوات تسجيله بشكل قانونى وكيفية تقييمه.

وأوضحت جيهان على ربيع المدربة المعتمدة فى ريادة الأعمال والتى قامت بتدريب السيدات، أن المشروع يهدف إلى التعريف بكيفية توليد افكار المشروعات وتحلل واختيار أفضلها والبدء فى تنفيذه، وتطوير خطة التسويق، بالإضافة إلى التعرف على تقدير تكاليف الإنتاج و المشتريات، وتحديد رأس المال المطلوب للمشروع وسعر تكلفة المنتجات، والخامات وأسعارها، وإعداد مسودة لخطة المشروع.