اليوم السابع
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قوات الأمن تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسواق رأس البر في دمياط.. صور

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:58 م
قوات الأمن تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسواق رأس البر في دمياط.. صور جانب من الحملة
دمياط - فريق المحافظات

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شنت قوات الأمن بدمياط، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسواق مدينة رأس البر، والتى استهدفت سوق 63، إضافة إلى عدد من الأسواق الأخرى بالمدينة.
 
وتمكنت الحملة من رفع كافة التعديات المتواجدة بتلك الأماكن، فضلا عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، إضافة إلى رفع تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق. 
 
ومن جانبه أكد وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر، استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام الخمسة بالتعليمات المقررة، لافتا إلى وجود خطة للسيطرة على تعديات أصحاب المحال التجارية ومواجهة انتشار الباعة الجائلين بأسواق المدينة، موضحا أن تلك الأمور تؤثر سلبا على حركة السياحة داخل المدينة. 
 
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حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (1)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (1)

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (4)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (4)

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (5)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (5)

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (6)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (6)

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (7)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (7)

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (8)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق مدينة رأس البر (8)

 


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