قبل ما تدق الشماسي خلي بالك.. سقوط عصابة تنصب على المصيفيين

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى حجز الوحـدات المصيفية، والاستيلاء على أموالهم، واستخدامهما أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت فى ممارستهما ذلك النشاط، من خلال الإعلان عن صور بعض الوحدات "شاليهات" وعرضها على المواطنين الراغبين فى حجزها.

وعقب موافقة المجنى عليهم استئجار تلك الوحدات واتفاقهم معهما، يقوم المجنى عليهم بتحويل مقدم حجز تلك الشاليهات على تطبيقات محافظ الهواتف المحمولة المختلفة الخاصة بشرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمان، تم شراؤها باسم أحدهما، وعقب تحويل تلك الأموال لهما يقوما بغلق الهواتف والتوقف عن التواصل مع المجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة – 12 شريحة هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.