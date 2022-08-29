قانون حواء.. تعرفي على المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى قضائية بمحكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبى

كثير من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية، وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد اليوم السابع إجابات قانونية للرد على أبرز التساؤلات المطروحة.

أبرز الإجراءات والمستندات الرسمية لتحريك دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة:-

-نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج.

-نسخة من التوكيل مرفق بصورة كارنيه المحاماة.

-نسخة ضوئية لـ" شهادة ميلاد الاطفال بالكمبيوتر "حال وجود أطفال".

- رقم التسوية والتاريخ لحضور الزوجة إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.

- رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- رفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية.

- تقديم عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية والتاريخ الذي تمت به التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مرفقة بـ" دمغة محاماة" وذلك لوضعها على أصل العريضة.

خطوات عليك إتباعها حال رفع دعوى أمام محكمة الأسرة:-

- تحديد الرسم عن طريق الذهاب إلى رئيس القلم بمحكمة الأسرة.

-التوجه لدفع الرسوم في الخزينة.

- الذهاب إلى رئيس القلم مرة أخري لتحديد موعد الجلسة.

-قيد رقم الجلسة في الجدول.

-التوجه إلى رئيس القلم لختم أصل العريضة والصور الخاص لها .

-التوجه إلى محضرين الأسرة من أجل الإعلان.

- استلام أصل العريضة التي تم إعلانها من قبل المحضرين قبل بدء الجلسة.

-يتم تسليم العريضة المعلنة خلال الجلسة.

المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة:-

1- دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه ( شهادة ميلاد الصغير- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة -إشهار الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق- ما يفيد قرابة المدعي بالصغير إذا كان من غير أبويه- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان).

2- دعاوى رؤية الصغير ( شهادة ميلاد الصغير- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة-إشهار الطلاق في حالة انتهائها - حكم الطلاق، بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين-تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما).

3- دعاوى النفقة الزوجية ( وثيقة زواج طرفي التداعي- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية).

4-دعاوى المتعة ونفقة العدة( إشهار طلاق طرفي التداعي-حكم الطلاق وما يفيد نهائيته-- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية- تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)

5- دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد)

6- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن ( شهادة ميلاد الصغير-وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير - حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير، ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية)

7-دعاوى نفقة الأقارب ( ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية).

8-بالنسبة لدعاوي مصاريف التعليم (شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية، حكم إنتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به).

9-دعاوي مصاريف العلاج (شهادة ميلاد الصغير-ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية، حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد-شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه وتكاليف علاجه وكذلك مستندات شراء الأدوية إن وجدت).