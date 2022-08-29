فيها حاجة حلوة.. أمن القاهرة يساعد مسنة بنقلها إلى المستشفى

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المساعدة لسيدة مسنة فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بوجود سيدة "مسنة" تقيم بمفردها وغير قادرة على الحركة، نظراً لظروفها الصحية ومحتجزة داخل الشقة محل سكنها الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتم فتح باب الشقة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها، كما تم استدعاء سيارة إسعاف وتوقيع الكشف الطبى عليها، وقد وجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.