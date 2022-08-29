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فى 6 خطوات اعرف إزاى تستلف رصيد بعدادك مسبوق الدفع من الشركة لمدة 48 ساعة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:16 م
فى 6 خطوات اعرف إزاى تستلف رصيد بعدادك مسبوق الدفع من الشركة لمدة 48 ساعة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

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تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشتركين إمكانية استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء بالعداد مسبوق الدفع فى حالة نفاد الرصيد فجأة ولمدة 48 ساعة، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل خطوات استلاف رصيد بالعدادات مسبوقة الدفع فى حالة انقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد إذا كانت فى غير الساعات الصديقة، وهى كالآتي:
 
1-تطبق وزارة الكهرباء خاصية استلاف رصيد بجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تصنيعها.
 
2- تمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة.
 
3-تتاح هذه الخاصية للعدادات مسبوقة الدفع من إنتاج عام 2019-2020-2021-2022 وغير متاحة لما هو قبل ذلك.
 
4-فى حالة نفاد الرصيد يقوم المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع ونزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.
 
5-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اليوم السابع بلس

استلاف رصيد بعداد الكهرباء

عداد الكهرباء مسبق الدفع



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