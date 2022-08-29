فريق طلاب "حاسبات طنطا" يتأهل للبطولة العربية والإفريقية للبرمجة

الغربية - مصطفى عادل

نجح فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا في التأهل وتمثيل الجامعة في البطولة العربية والإفريقية للبرمجة بعد فوزهم بالميدالية البرونزية في ختام تصفيات البطولة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC، والتي أقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، بمشاركة 250 فريقاً على مستوى الجامعات المصرية.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين وأعرب عن ثقته في استمرار تميزهم في المنافسة في المراحل القادمة من البطولة، مشيراً إلى أن الجامعة لا تألو جهداً فى دعم وتشجيع المبتكرين والمتميزين من أبنائها في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيقاً لرؤية الجامعة التي تتمثل في الابتكار والريادة في انتاج واستثمار المعرفة ذات الميزة التنافسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تهتم بتوفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب، حيث يحرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلاب للتعاون والعمل ضمن فريق لملاحقة ومواكبة التطور وأحدث ما توصل إليه العلم بهدف تحسين جودة العملية التعليمية والوصول للأداء المتميز وبناء مجتمع المعرفة.

وأشارت الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بأعمال عميد الكلية، أن ما حققه الطلاب جاء نتيجة للدعم المقدم من الجامعة وتشجيعها للطلاب على المشاركة في كافة الفعاليات المحلية والعربية والدولية، موضحةً أن الفريق المشارك بالمسابقة يضم الطلاب أحمد راشد، وحسام عيسى، وعمار يونس.