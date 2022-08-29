فريق سيدات الإسماعيلى يهزم فريق منتخب السويس بخماسية .. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

حقق فريق كرة القدم النسائية بالنادي الإسماعيلي فوزا غاليا على فريق منتخب السويس بنتيجة " 5 - 1 "، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم - الأحد - على ملعب مدرسة الموهوبين بمقر النادي الإسماعيلي بالإسماعيلية وتألق لاعبات الدراويش خلال المباراة التى أقيمت تحت إشراف عزة حسين وروفيدة عمران ودنيا محمد.

كما شهدت المباراة حضور نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق لمتابعة المران فى ظل تطلع إدارة النادي لتكوين فريق من اللاعبات المتميزات للمنافسة على البطولات، مثلما كان في السابق بعد عودة النشاط الذى توقف 11 عامًا.