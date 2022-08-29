اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق سيدات الإسماعيلى يهزم فريق منتخب السويس بخماسية .. صور

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:45 ص
فريق سيدات الإسماعيلى يهزم فريق منتخب السويس بخماسية .. صور فريق سيدات الاسماعيلى
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقق فريق كرة القدم النسائية بالنادي الإسماعيلي فوزا غاليا على فريق منتخب السويس بنتيجة " 5 - 1 "، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم - الأحد - على ملعب مدرسة الموهوبين بمقر النادي الإسماعيلي بالإسماعيلية وتألق لاعبات الدراويش خلال المباراة التى أقيمت تحت إشراف عزة حسين وروفيدة عمران ودنيا محمد.
 
كما شهدت المباراة حضور نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق لمتابعة المران فى ظل تطلع إدارة النادي لتكوين فريق من اللاعبات المتميزات للمنافسة على البطولات، مثلما كان في السابق بعد عودة النشاط الذى توقف 11 عامًا.
 
WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.58 AM
 

 

WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.57 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.57 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.57 AM
 

 

WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.55 AM
 

 

WhatsApp Image 2022-08-29 at 12.27.54 AM
 

 

 


الإسماعيلية

منتخب السويس

فريق سيدات الإسماعيلي

النادى الاسماعيلى

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة