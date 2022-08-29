فتاة تتهم لاعب كرة فى بلاغ رسمى بالزواج العرفي والاستيلاء على عقد زواجهما

كتب بهجت أبو ضيف

وجهت فتاة اتهاما للاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء منها على عقد الزواج، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على عقد الزواج العرفي ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.