فاضل 24 يوما.. الخريف يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة

كتب محمود راغب

حوالى 24 يوم باتت تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، و بداية فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" ، حيث كشفت الحسابات الفلك ية، أن فصل الخريف سيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي، تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفي )، فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

وهذا اليوم يتساوى فيه طول الليل والنهار على جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف في النصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

الوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي، وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان ؛ فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي ، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي ، حتى يصل ميل الشمس ( -27′27 ° ) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي ، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365,25 يوم تقريباً .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، فإنه يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".