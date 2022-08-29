غرفة عمليات تعليم القاهرة تتابع تاسع يوم بامتحانات الثانوية دور ثان

كتب ــ سيد الخلفاوى

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، تاسع أيام، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة العلوم، من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهراً، بإجمالي 1011 طالبا / طالبة، وعلم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية، من الساعة 9 إلي الساعة 12 ظهراً بإجمالي عدد 781 طالبا / طالبة.

وأدى الطلبة امتحان الرياضيات البحتة، التفاضل والتكامل، شعبة الرياضيات، من الساعة 9 إلى الساعة 11 بإجمالي عدد 1653 طالبا/ طالبة، في 37 لجنة على مستوى القاهرة .

وانعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية منذ فجر اليوم، وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على توزيع ملحق المفاهيم لمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) والتأكيد على عدم خروج كتيب المفاهيم ويظل الكتيب فى اللجنة حتى آخر اليوم ويسلم لرئيس اللجنة.

كما شدد علي مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط اللجان والاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة، وطالب بضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 فى الـ33 إدارة تعليمية التابعة للقاهرة والتواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمديرية.