غدا.. حفل موسيقي للفنان الشاب "مسلم" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا موسيقيًا للفنان الشاب "مسلم"، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بالمسرح المكشوف في بلازا مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مسلم مطرب شاب وطالب بكلية الهندسة، بدأ حياته الفنية منذ سن 14 عاما بعزف العود، وبعدها تطورت موهبته في الغناء وعزف عدة آلات مثل البيانو والجيتار، وحرص على أن يتعلم تعليما ذاتيا للحصول على كل متطلبات الفنان الشامل مثل: الكتابة والتلحين بجانب الغناء، وقام بإصدار عدة أغانى، إلا أنه حقق الشهرة والانتشار بأغنية "اتنسيت" التي حققت في خلال 9 شهور 320 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.