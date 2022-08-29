اليوم السابع
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طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بالفيزياء والتاريخ

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:00 ص
طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بالفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية الازهرية- ارشيفية
كتب لؤى على

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يختتم طلاب الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم اليوم، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة التاريخ. 
 
وأدى طلاب الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 61278 طالبا وطالبة، الامتحانات فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (40518) طالبا وطالبة، وطلاب القسم العلمى (20760) طالبا وطالبة، وقد بدأت الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس وتختتم اليوم الاثنين 29 أغسطس.
 
وكان قد شدد قطاع المعاهد على رؤساء اللجان، بالتنبيه على طلاب الشهادة الثانوية، بأنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية، وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه، على أن تتم الإجابة بالقلم الجاف فقط لاغير. 
 
كما تم تخصيص غرفة عمليات برئاسة وكيل الازهر للتواصل المباشر مع المسئولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب، وتخصيص رقمي واتساب لتلقى الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب. 
 
 
ورقما الواتساب، رقم واتساب مكتب فضيلة وكيل الأزهر ٠١٠٠٢٠٧٧٩٩٥ ـ رقم واتساب مكتب رئيس القطاع ٠١٢٢٣٣٤٣٠٠١.
 
 
 
 

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الدور الثان



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