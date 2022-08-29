"طباخ الرئيس".. وفاة طباخ حلويات البيت الأبيض بعدما عاصر 5 رؤساء.. صور

وكالات

توفي رولان ميسنييه، طبّاخ الحلويات الفرنسي في البيت الأبيض خلال عهود خمسة رؤساء، عن عمر يناهز الـ78 عامًا في الولايات المتحدة.

وأفادت جمعية "وايت هاوس هيستوريكال أسوسيشن"، عبر موقعها الإلكتروني أن ميسنييه توفي الجمعة "بعد فترة قصيرة من المرض.

ونشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون السبت عبر حسابها على تويتر صورة لها مع الراحل مرفقة إياها بتعليق جاء فيه "لديّ ذكريات طيبة جداً عن الشيف ميسنييه. لقد أحب أن يسعد الناس بابتكاراته الجميلة، كبيوته الشهيرة من خبز الزنجبيل في عيد الميلاد. سنفتقده!".





وحسب موقع العين الإخبارى، أعربت مؤسسة رونالد ريجان عن أسفها لوفاة رولان ميسنييه مذكّرةً بأنه "كان طاهياً في البيت الأبيض مدى 26 عاماً ولخمسة رؤساء أمريكيين، بينها 25 عاماً ككبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض".

وأضافت: "سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورا في ذاكرتنا".





ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نجل ميسنييه أن أباه المولود في بلدة بوناي الصغيرة قرب مدينة بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله في البيت الأبيض عام 2004، توفي في ولاية فرجينيا جرّاء مضاعفات مرتبطة بالسرطان.

وكانت زوجة الرئيس جيمي كارتر روزالين وراء توظيف ميسنييه عام 1979. وكان سبق للطاهي الفرنسي الذي يتحدر من عائلة متواضعة تضم تسعة أولاد، أن عمل في فنادق كبرى في ألمانيا وبريطانيا وبرمودا بعد تدريبه المهني في بيزانسون.



