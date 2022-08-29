ضبط 100 ألف قرص فيتامينات منتهية الصلاحية داخل مصنع أعلاف بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط 100 ألف قرص فيتامينات منتهية الصلاحية داخل مصنع اعلاف حيوانية يتم اعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري، وتم تشكيل حملة تموينية للمرور على كافة الأنشطة بدائرة مركز طنطا.

أسفرت الحملة التى يرأسها وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عن ضبط مصنع تعبئة منتجات أعلاف حيوانيه بدائرة مركز طنطا وضبط كميات خامات منتهية الصلاحية وقدرها 100 ألف قرص فيتامينات فى شرائط منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء يقوم صاحب المصنع بإعادة تدويرها وإعادتها مره اخري فى مراحل التصنيع والتعبئة و2000 عبوه بلاستيكية بداخلها محلول سائل إضافات أعلاف تحمل أسماء وهميه غير مسجله ومصنعه للغير بدون اى مستندات، و شيكاره مادة خام منتهيه الصلاحيه بوزن 20كجم و 1000 عبوه بلاستيكية فارغه معده للتعبئة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.