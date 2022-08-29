ضبط مسجل خطر استدرج طفلا وتعدى عليه في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، القبض على مسجل خطر، بتهمة استدراج طفل والتعدى عليه داخل مقابر جديلة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بتعرض طفل يدعى "مهند ا." 7 سنوات، للتعدى على يد جاره مسجل خطر داخل مقابر جديلة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث ثان المنصورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل له كارت معلومات يدعى "عادل" وشهرته "عظمة"، حيث استدرج الطفل للمقابر، وتعدى عليه.

وتمكن رجال مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.