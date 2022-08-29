اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر استدرج طفلا وتعدى عليه في الدقهلية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:24 م
ضبط مسجل خطر استدرج طفلا وتعدى عليه في الدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، القبض على مسجل خطر، بتهمة استدراج طفل والتعدى عليه داخل مقابر جديلة.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بتعرض طفل يدعى "مهند ا." 7 سنوات، للتعدى على يد جاره مسجل خطر داخل مقابر جديلة.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث ثان المنصورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل له كارت معلومات يدعى "عادل" وشهرته "عظمة"، حيث استدرج الطفل للمقابر، وتعدى عليه.
 
وتمكن رجال مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

الدقهلية اليوم

الدقهلية

القبض علي مسجل خطر

قسم ثان المنصورة

مديرية امن الدقهلية

المنصورة

أخبار الدقهلية

إستدراج

طفل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة