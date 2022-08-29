ضبط عصابة بجوزتها مخدرات وحشيش في المنوفية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات خرطوش - كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى -3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.