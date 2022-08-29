ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية لهم

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (3 مواطنين)، بتضررهم من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو)، لقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم، وتحريره إيصالات أمانة لهم نظير ذلك، إلا إنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.