ضبط إمام مسجد نصب على مواطنين في مليوني جنيه بحجة توظيفها بالمستلزمات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، حيث حرر 4 مواطنين من أهالي مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، محاضر ضد أحد أئمة المساجد، واتهموه بالنصب عليهم في مبالغ مالية طائلة، بحجة تشغيلها في المستلزمات الطبية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من بعض المواطنين بتضررهم من إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بعد الحصول على أموالهم بعرض تشغيلها في المستلزمات الطبية، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات، مطالبين بتحرير محضر وسؤاله.

وعلى الفور وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار التجارة في المستلزمات الطبية، وقُدر المبلغ الذي اشتكى به 4 من المتضررين 2 مليون جنيه قابلة للزيادة مع بلاغات جديدة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات اعترف.وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 11521 إداري المركز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال المتضررين والمشكو في حقه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.