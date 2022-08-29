صندوق الإدمان يطلق معسكرا للتوعية بأضرار المخدرات بمشاركة طلاب الجامعات بمطروح

كتب ـ مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع جامعة حلوان، معسكرا تدريبيا بمحافظة مطروح لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الطلاب الطالبات بجامعة حلوان ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ختام فعاليات المعسكر بمحافظة مطروح، ويهدف المعسكر والذي استمر لمدة 5 أيام بمشاركة 150 طالبا وطالبة من الكليات المختلفة بجامعة حلوان بعد عقد مقابلات لهم واجتيازهم اختبارات التطوع ممن تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، ليصل عددٍ المتطوعين من طلاب جامعة حلوان فى الصندوق إلى ما يقرب من 4600 طالب وطالبة من إجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق الذى يصل لأكثر من 32 ألف متطوع عَلى مستوى الجمهورية، بعد انضمام متطوعين جدد من كليات جامعة حلوان، حيث يتم استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل جامعاتهم وتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن" 16023 "

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، لافتة إلى أن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من طلاب الجامعات المصرية كقيادات تطوعية، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الطلاب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل جامعتهم لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كل الدعم من أجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى كما وجه المحافظ بزيارات ميدانية لطلاب المدارس وجامعة مطروح الى مركز العزيمة التابع للصندوق لعقد دورات تدريبية عن أضرار الإدمان من أجل بث الرسائل التوعوية للشباب لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان ، كما يتم توعية العاملين بالمحافظة حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات تطبيق القانون فى ظل وحود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعل مستوى ،موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية فى توفير الخدمات للمواطن على أرض المحافظة .

واستعرض "عمرو عثمان" الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار عام بمحافظة مطروح ضمن العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الشباب والمراهقين من الوقوع في براثن الإدمان ،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ،حيث تم تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات في 55 مدرسة، كذلك توعية طلاب كليات جامعة مطروح عن أضرار الإدمان ، بجانب تنفيذ مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، تستهدف المصطافين على الشواطئ مطروح وأسرهم من جانب المتطوعين لدى الصندوق وتستهدف توعية ما يقرب من 1000 أسرة من المصطافين على الشواطئ أسبوعيا كذلك أيضا تنفيذ التوعية في مراكز الشباب والقرى السياحية وسوية والعاملين بالمصانع ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض .