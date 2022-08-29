صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الاثنين.. وهبوط أسواق الإمارات وقطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.04% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 12530.66 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.64% رابحًا 12.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1914.56 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.43% خاسرًا 58.66 نقطة ليغلق عند مستوى 13626.99 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.04% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 12530.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.16% خاسرًا 252.74 نقطة ليغلق عند مستوى 21510.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.9%، يليه قطاعي السلع طويلة الأجل، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والأدوية بنسبة 0.76%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والنقل بنسبة 0.59%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة، والتأمين بنسبة 0.49%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والطاقة، وتجزئة السلع الكمالية، بنسبة 0.98%، 0.59%، 0.43%، على التوالي.

وقفز 145 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 7.09%، ثم سهم "شمس" بنسبة 6.65%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 6.42%، وتراجع 57 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.77%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.97%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 564.7 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 23.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7746.52 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحًا 29.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8656.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحًا 9.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5845.87 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسرًا 4 نقاط ليغلق عند مستوى 6091.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 185.6 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10446 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات المالية، والخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، 0.11%، 0.1%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.64% رابحًا 12.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1914.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 119.32% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 5.7%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 56.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.5%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 44.72% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، مجموعة البركة بنسبة 8.51%، 3.25%، 1.25%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 25.17% مدفوعًا بصعود سهمي زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.45%، 1.06%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19.13% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%.

بورصة قطر

فيما انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.43% خاسرًا 58.66 نقطة ليغلق عند مستوى 13626.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.4 مليون سهم بقيمة 558.3 مليون ريال عبر تنفيذ 16237 صفقة، وتراجع 43 سهمًا، وارتفع 44 سهمًا، واستقرت 8 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، والتأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.8%، 0.26%، 0.08%، على التوالي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.76% خاسرًا 26.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3436.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.2 مليون سهم محققة ما قيمته 323.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5893 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي السلع، والنقل بنسبة 2.49%، 1.59%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%.

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 11.02%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.8 مليون ورقة بقيمة 126.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.242% خاسرًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 9972.08 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.018 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 226.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، وأخيرً قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي المرافق، والمواد الأساسية بنسبة 0.8%، 0.52%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 9.3%، ثم سهم "شركة إيزي ليس الدراجات النارية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.61%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.83%، ثم سهم "شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.23%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 314.3 مليون درهم.