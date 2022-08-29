اليوم السابع
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صحيفة يابانية: ماكرون لن يشارك فى جنازة آبي الرسمية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:42 ص
صحيفة يابانية: ماكرون لن يشارك فى جنازة آبي الرسمية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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قالت صحيفة Sankei اليابانية، نقلا عن مصدر فرنسي مطلع، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تراجع عن عزمه حضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

ووفقا للصحيفة، برر الجانب الفرنسي ذلك، بعبء عمل الرئيس ماكرون لحل المشاكل داخل البلاد.

وأشار المصدر، إلى أنه يجري النظر حاليا في خيار إرسال أحد الرؤساء السابقين للبلاد - نيكولا ساركوزي أو فرانسوا هولاند، إلى طوكيو للمشاركة في جنازة آبي الرسمية في 27 سبتمبر، والتي من المتوقع دعوة حوالي 6000 شخص لحضورها.

وحسب موقع روسيا اليوم، من المتوقع أن يحضر الجنازة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

 


فرنسا

ماكرون

اليابان

شينزو ابى

جنازة شينزو ابى



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