"صحة القليوبية" تنظم ورشا تدريبية لأعضاء لجان التغذية بمدارس المحافظة

عقدت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، 34 دورة تدريبية تحت عنوان التقييم الحسى لوجبة التغذية المدرسية وتوضيح كيفية الفحص الظاهرى للوجبة كمؤشر أولى للحكم على صلاحية الوجبة المستهدفة "مطهى - جاف"، بهدف رفع الوعى الصحى للسادة مسؤولى لجان التغذية المدرسية بمدارس التربية الخاصة والرياضية ورياض الأطفال والابتدائية والتعليم المجتمعى على مستوى 12 إدارة تعليمية بكافة أرجاء المحافظة حيث تم تدريب 2091 متدربا، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تضمن البرنامج التدريب على استلام وفحص الوجبات الموردة إلى المدارس بالأسلوب الصحيح وبالطريقة السليمة عند استلامها من المورد، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شمل البرنامج التعريف بمكونات الوجبات المدرسية المعتمدة من قبل الجهات المعنية بسلامة الغذاء، وما تتيحه الوجبات من سعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة للطلاب بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على أهمية استلام الطلاب لوجباتهم المدرسية، ودور المعلمين فى توعية الطلاب بأهمية تناول تلك الوجبات لما لها من فوائد صحية، حيث إنها تتضمن العديد من العناصر الغذائية الضرورية

هذا وقد أناب الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مدير عام إدارة الوقائى بمديرية الصحة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، لحضور أولى فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء لجان التغذية بالمدارس على مستوى المحافظة، بحضور العميد وليد سلام المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الحميد موجه عام التغذية بمديرية التربية والتعليم، وسامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بآليات تنفيذ إجراءات الإشراف والمتابعة لمنظومة الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية، وجدير بالذكر أن مكاتب مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة بصدد سحب عينات عشوائية من التغذية المدرسية مع بداية العام الدراسى الجديد 2022 / 2023 وبداية توزيع الوجبة الغذائية المدرسية.