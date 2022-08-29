صحة الدقهلية تشدد على استيفاء معايير التشغيل الصحية لحمامات السباحة

الدقهلية - شريف الديب

شدد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على ضرورة تكثيف إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية لأنشطتها، وذلك بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين لجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة، والتى بلغت 37 حمام سباحة.

ولفت "مكين"، إلى أهمية استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات، للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور أحمد مكاوى مدير إدارة صحة البيئة، إن التأكد من سلامة المياه يتم عبر سحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية وذلك حفاظا على صحة مرتادى حمامات السباحة مشيراً إلى انه حال عدم مطابقتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق وكذلك التوصية بالملاحظات المطلوب تلافيها والمتابعة المستمرة والدورية من قبل مراقبى صحة البيئة بالمحافظة.

فى إطار الدور الرقابي لإدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لاستيفاء معايير التشغيل الصحية لحمامات السباحة وجودة المياه المستخدمة بها، لاسيما خلال موسم الصيف.