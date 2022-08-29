صادرات مصر الوطنية تسجل 4 مليارات دولار مايو الماضى والوقود يتصدر

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم صادرات مصر الوطنية في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر الوطنية الإجمالية نحو 4 مليارات و14 مليون دولار، بينما كانت نحو 3 مليارات و393 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 621 مليون و412 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة صادرات مصر الوطنية توزعت بين صادرات الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و221 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 903 مليون و715 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 317 مليون و877 ألف دولار، يليها صادرات مصر من السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 868 مليون و324 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 659 مليون و773 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 208 مليون و551 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من صادرات السلع تامة الصنع بقيمة إجمالية بلغت مليار و617 مليون دولار في مايو عام 2021، مقابل مليار و519 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 97 مليون و486 ألف دولار، ثم صادرات المواد الخام بقيمة بلغت 292 مليون و772 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 283 مليون و482 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 9 ملايين و290 ألف دولار.