شعبة الذهب تكشف تطورات السوق العالمى والمحلى

كتب إسلام سعيد

أكد هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الاسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين نظرا لعدم نجاح السياسات المتشددة للفدرالي الأمريكي تجاه التعامل مع التضخم المستمر بما يشكل ضغط علي البورصات العالمية وأسعار المعدن النفيس، وبينما انخفض السعر العالمي خلال الشهر الماضي ترقبا لقرارات الفدرالي الامريكي.

وشهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا علي مدي اسبوعين متتاليين ثم عاودت الأسعار في الانخفاض عقب تصريحات باول حول استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، إلا أن الأسواق العالمية في حالة ترقب وانتظار لارتفاع جديد قد يشهده الذهب نظرا لترجع العملات المشفرة وأسعار الأسهم العالمية.

وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية فشهدت الأسعار استقرارا نسبيا خلال الاسابيع الماضية بين ارتفاع أو انخفاض محدود واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1085 علي مدي الأسبوع الماضي، وفي حين بدأت حركة تداول اليوم علي انخفاض بقيمة 3 جنيهات ليسجل سعر جرام 21 سعر 1082 جنيها إلا أن الأسعار عادت لمعدل 1085 جنيها للجرام خلال تعاملات منتصف اليوم، ويرجع عدم تراجع السعر المحلي تأثرا بالحركة المستمرة للاسواق العالمية الي سرعة التغير في السعر العالمي من ناحية بالاضافة لعدم انسيابية عمليات استيراد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي من ناحية أخري، ولا يشكل ما يتردد حول سقوط أسعار الذهب والتراجع الحاد في الأسواق المحلية إلا تكهنات أو تخمينات، يسعي من يرددها اما الانتشار الاعلامي أو احداث توتر في الأسواق بناءا علي عدم دراية بأليات عمل السوق المحلي أو دراية بحركة البيع والشراء.