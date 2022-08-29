شرطة التموين تضبط 1593 قضية خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1593) قضية تموينية متنوعة، من بينها (2) قضية حجب سلع استراتيجية، بمضبوطات بلغت (5 أطنان دقيق أبيض – أرز شعير)، و(465) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (118,840 طن" دقيق أبيض – سكر حر – أرز أبيض – مكرونة - أعلاف" - 2068 عبوة سجائر).

وكذا (718) قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 174 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 196 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 66 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 60 قضية توقف عن الإنتاج – 50 قضية غلق فى المواعيد الرسمية - 160 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (18٫850 طن دقيق بلدى مدعم – 20 رغيف بلدى مدعم – 16 بطاقة ذكية – 1ماكينة) ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (17٫038 طن "سكر - أسمدة" مدعم – 13380 لتر مواد بترولية – 500 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (159,728 طن - 2068 عبوة سجائر - 13380 لتر مواد بترولية - 500 إسطوانة بوتاجاز - 16 بطاقة تموينية – 1ماكينة - 20 رغيف بلدى مدعم).. كان أبرزها ضبط (110 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة متعهد نقل دقيق حال توقف السيارة أمام مخبز بلدى "متوقف عن العمل" خاصته بمحافظة القاهرة)، محملة بكميات قدرها (14,1 طن "دقيق بلدى مدعم – 400 كيلو جرام "نخالة ناعمة" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم – 16 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين – 1 ماكينة صرف خيز بلدى وبالفحص تبين أن الماكينة محل الضبط خاصة بمخبز بلدى أخر مالك "أحد الأشخاص" قام المذكور بإستخدامها وتجميعه البطاقات للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصى) وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (8 طن "أسمدة زراعية مدعمة") مدون عليها علامات تجارية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط (3 طن "أرز شعير") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫47 طن "مقطعات دواجن - لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (120 طن "ملح طعام – مخللات") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية و ضبط (108000 عبوة "شاى") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وضبط (11880لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80،92") تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (2) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (11,700) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (268 قطعة "66 قطعة صوتية – 144 قطعة ضوئية – 58 قطعة ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (66) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (28520 عبوة سجائر – معسل مختلفة الأنواع).