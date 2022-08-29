اليوم السابع
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شاهد.. ضبط شاب يروج لبيع المخدرات عبر التيك توك في عين شمس

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:28 م
شاهد.. ضبط شاب يروج لبيع المخدرات عبر التيك توك في عين شمس المتهم بترويج المخدرات عبر تطبيق تيك توك
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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يبرز فيديو، ضبط شاب يروج لبيع المخدرات عبر التيك توك، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.
 
 

عين شمس

ترويج المخدرات

تيك توك

وزارة الداخلية



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