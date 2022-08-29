اليوم السابع
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سيناتور أمريكى بارز يحذر من أعمال شغب فى الشوارع حال ملاحقة ترامب قضائيا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:58 ص
سيناتور أمريكى بارز يحذر من أعمال شغب فى الشوارع حال ملاحقة ترامب قضائيا دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر السيناتور الأمريكى البارز ليندسى جراهام من حدوث أعمال شغب فى الشوارع لو تمت ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب قضائيا عن تعامله مع المواد السرية التى تم العثور عليها فى مسكنه بمارالاجو بعد تفتيشه من قبل الإف بى أى.

 

 وقال جراهام فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه لو تمت ملاحقة دونالد ترامب عن سوء التعامل مع المعلومات السرية بعد (كارثة كلينتون)، فسيكون هناك أعمال شغب فى الشوارع.

 

 وجاءت تصريحات جراهام لعضو الكونجرس السابق تريدى جودواى، الذى كان رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب للتحقيق فى هجوم بنغازى فى ليبيا عام 2012 والذى أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير، وكشفت عن استخدام وزيرة الخارجية الأمريكية فى هذا الوقت هيلارى كلينتون لخادم خاص للبريد الإلكترونى.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فقد أعرب جراهام عن قلقه من أن ترامب يعامل بمعايير مزدوجة، وكرر تحذيره من أعمال شغب فى الشوارع فيما يتعلق بالتحقيق الذى تجريه هيئة محلفين كبرى خاصة فى جوروجيا فى محاولات ترامب وحلفائه إلغاء نتائج انتخابات 2020 الرئاسية فى الولاية.

 

 وكان جراهام نفسه قد تم استدعائه فى التحقيق على صلة بمكالمات هاتفية أجراها مع مسئولى انتخابات جورجيا الساعين لتغيير نتائج الانتخابات فى الولاية. وتحدث جراهام أيضا عن مزاعم مطالبة الإف بى إيه بالتراجع عن تحقيقه فى قضية لاب توب هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لإبعاد القصص الخاصة عنه بعيدا عن أعين الصحافة قبل انتخابات 2020.

 

 وقال جراهام إن أغلب الجمهوريين، وهو من بينهم، يعتقدون أنه عندما يتعلق الأمر بترامب، لا يوجد قانون، بل الأمر كله يتعلق بالنيل منه.


ليندسى جراهام

ترامب

اعمال شغب

الرئيس الامريكى السابق



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