سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر على شريط السكة الحديد.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

رصدت هيئة السكة الحديد بعض السلوكيات الخاطئة من المواطنين، ومنها إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وإقامة الأسواق العشوائية على شريط السكة الحديد، وسرقة صناديق الإشارات.

وناشدت السكة الحديد ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية