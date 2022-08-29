وبحسب شبكة البلطيق الإخبارية، المتخصصة في شؤون البلقان ووسط وشرق أوروبا،، فقد أصدرت الهيئة إذنا نهائيا بشأن تشغيل الوحدة 3 في محطة موشوفنشي للطاقة النووية، والتي تعمل بتقنية الماء المضغوط (VVER)، في 25 أغسطس الجاري .

وقالت رئيسة الهيئة، مارتا زياكوفا، في تصريحات لراديو سلوفاكيا، إن التشغيل التجريبي للمجمع سيستمر أربعة أشهر على الأقل، لافتة إلى أن الوحدة 4 بالمحطة النووية ستكون جاهزة للعمل في غضون عامين .

من جانبه، انتقد وزير المناخ النمساوي، ليونور جوسلر، أحد أعضاء حزب الخضر في الائتلاف الحاكم، قرار تشغيل المفاعل الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود النمساوية. وقال: "إن القرار غير مفهوم على الإطلاق"، منتقدا الدول المجاورة لسعيها للحصول على الطاقة النووية ". وأضاف أن النمسا خالية من الأسلحة النووية .

جدير بالذكر أن محطة موشوفتشي النووية تضم الوحدة 1 التي تنتج 471 ميجاوات كهربائية، والوحدة 2 بقدرة 500 ميجاوات، فيما يبلغ إنتاج الوحدة الثالثة 471 ميجاوات، وتغطي حوالي 13% من استهلاك الكهرباء في سلوفاكيا. كذلك تمتلك سلوفاكيا مفاعلين في محطة "بوهونيس" النووية وتنتج كل وحدة 466 ميجاوات على حدة .