سكرتير عام محافظة شمال سيناء يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ووجه سكرتير عام المحافظة، فى الاجتماع المنعقد برئاسته، وبحضور رؤساء مجالس المدن، ومديرى المراكز التكنولوجية، ومحمد السيد، مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، بزيادة موارد الدولة وتوحيد الإجراءات.

وأستعرض سكرتير عام المحافظة الكتاب الدورى الخاص بمجلس الوزراء والخاص بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقابل المادى، بالإضافة إلى الخدمات المقترحة والمقابل المادى.

وشدد السكرتير العام على عدم فرض أى رسوم جديدة أو أعباء مالية على المواطنين، حيث أن الرسوم لا تكون الا من خلال قانون أو قرار محافظ، مؤكد ا على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالمواطنين السيناوى، وتلبية جميع متطلباته.