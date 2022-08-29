سامح شكري من أسبوع المناخ فى الجابون: أفريقيا تواجه آثار التغير المناخى

كتب محمد عبد العظيم

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن امتنان الدولة المصرية لحكومة وشعب الجابون لاستضافة أسبوع المناخ لأفريقيا، موضحا أنه منصة مهمة للغاية للتعامل مع التحديات والاحتياجات الأفريقية في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون: "أفريقيا تملك فرصا واعدة مع وجود عدد كبير من الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية.. وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية تساهم بـ 4% فقط من الانبعاثات إلا أن القارة تواجه آثار التغير المناخي التي تعيق جهود التنمية".

وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أكد أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري الرئيس المعين لمؤتمر COP27 في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلاً عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.