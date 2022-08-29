سامح شكرى: أفريقيا تتحمل مسئولية تغير المناخ فى ظل غياب العدالة المناخية

كتب محمد عبد العظيم

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القارة الأفريقية تأثرت بالتغيرات المناخية وهذه التأثيرات تحدث بطريقة متسارعة مع كثافة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وجنوب أفريقيا وسواحل البحر المتوسط، لافتا إلى أن القارة الأفريقية أحد المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ وفقا لأحدث الإحصائيات والتقارير الخاصة باتفاقية تغير المناخ.

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون: "أفريقيا ملتزمة بالموارد الاقتصادية المنخفضة لديها بإنفاق من 2 – 3 % من كل عام من أجل مواجهة التغير المناخي.. لذلك مسئولية ولكنها تمثل غياب للعدالة المناخية.. وكل المجتمع الأفريقي بكافة الطوائف وكل الحكومات والأصوات الأفريقية والشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الأفريقي، يجب أن يستمروا في الدعوة إلى العدالة المناخية لمواجهة هذه التغيرات وتوفر سبل التنفيذ يقودها المبادئ المشتركة للالتزامات".

وتابع سامح شكري: "العالم يواجه تحديات متصاعدة بشأن التغيرات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والأمن الغذائي وزيادة تكلفة التمويل، وكذلك تحدي الدين بسبب تغير المناخ.. والدول النامية في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التعبات وتواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها مثل تحديات التنمية.. ومصر تدرك هذه التحديات.. ومستمرون في التعامل مع هذه التأثيرات وتقييم تنفيذ التعهدات السابقة".

وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أكد أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري الرئيس المعين لمؤتمر COP27 في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلاً عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.