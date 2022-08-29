زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 6 متهمين بخلية الخلايا العنقودية للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنة، يوم 29 أغسطس 2021، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، تحجز إعادة محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية للحكم.

وكانت المحكمة قضت فى شهر أبريل من عام 2021، قضت بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم غيابى.

وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.