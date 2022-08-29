زى النهاردة.. الجنايات تعرض اعترافات متهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب إيهاب المهندس- أسماء شلبى

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 29 أغسطس 2019، فضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأحراز فى محاكمة 11 متهما، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة بتركيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراد الأمن وشروعهم فى قتل آخرين.

وخلال تلك الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك قامت المحكمة بعرض حرز عبارة عن مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفى حسن، وظهر المتهم فى الفيديو برفقة وكيل نيابة ويعترف بسيره فى شارع المسرح الرومانى عكس الاتجاه ثم قام بترك السيارة المستخدمة فى على يسار الطريق.

وأكد المتهم أنه اختار هذا المكان لهدوءه وعدم وجود محال تجارية، وأنه قام بتشغيل مفجر التشغيل للعبوة المتفجرة التى كانت فى الكنبة الخلفية للسيارة وانصرف.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.