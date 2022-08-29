زوج يلحق بزوجته بعد وفاتها فى حريق شقتهما بالإسكندرية

ارتفع عدد ضحايا حريق شقة بمنطقة القويرى فى العجمى غرب الإسكندرية إلى مصرع ربة منزل تدعى "ولاء جابر أحمد" 34 سنة، ولحق بها زوجها خليل إبراهيم 36 سنة بعد إصابته بحروق متفرقة، وإصابة أبنائهم الثلاثة بحروق وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم بمنطقة الهانوفيل غرب محافظة الاسكندرية وتم نقلهم إلى مستشفى العجمى العام.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويرى بالهانوفيل.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سياران الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن وفاه الأم وإصابة الأب بحروق شديده و3 من أبنائهم بينهم رضيع 7 أشهر وذلك عقب إلقاء الأب لأبنائه إلى الجيران وإنقاذهم. وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمى، لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.