زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مركز الزلازل في إندونيسيا، إن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، هز سومطرة قرب مدينة باريامان.

وأضاف المركز، أن الهزة الأرضية كان مركزها في البحر على بعد 156 كيلومترا شمال غربي جزر مينتاواي، محذرا المواطنين من توابع الزلزال.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال قوته 6 درجات قبالة سواحل سومطرة في جنوب إندونيسيا، وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن الزلزال وقع قرب الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة، على مسافة نحو 50 كيلومترًا من مقاطعة سومطرة الجنوبية.

و تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.