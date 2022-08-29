رفع 130 طنا من التربة والمخلفات وتمهيد الطرق فى حملة بقرية نيدة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت قرية نيدة التابعة لمركز أخميم بسوهاج، حملة مكبرة تحت اشراف فؤاد عبد اللطيف العمده رئيس مجلس قروي نيده استهدفت تمهيد الطرق فى القرية والقري التابعه لها وتم رفع 130 طنا من الأتربة والمخلفات.

كما تم تمهيد ومسح طريق سوهاج نيده وطريق مدرسة أسامة بن زيد بنجع ابو زيد عمرو وطريق آبار الملك ونجع العسال ونجع علي الغفير ثم طريق نيده آبار الوقف وطريق التل البحري.

يأتى ذلك بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بالنظافة وتمهيد الطرق وبتعليمات حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.



أثناء تمهيد الطرق



جانب من الحملة



جانب من رفع المخلفات



رفع الاتربة بابار الملك