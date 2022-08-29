رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 102966 طنا بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16995 طن تشمل: 14100 طن يوريا و 2895 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61286 طن تشمل : 38559 طن ذرة و 10983 طن قمح و 437 طن صويا و 762 طن خشب زان و 545 طن حديد و 10000 طن خردة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3971 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102966 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157926 طنا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3495 شاحنة .
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 102966 طنا بميناء دمياطالإثنين، 29 أغسطس 2022 11:48 ص
مشاركة
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .
الموضوعات المتعلقة
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة بعمليات التداول خلال 24 ساعةالأحد، 28 أغسطس 2022 03:27 م
إحباط محاولة تهريب قوالب ألمونيوم خام داخل حاوية في ميناء دمياطالجمعة، 26 أغسطس 2022 01:32 م
ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة اليومالأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:23 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة