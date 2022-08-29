اليوم السابع
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 102966 طنا بميناء دمياط

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:48 ص
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 102966 طنا بميناء دمياط ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16995 طن تشمل: 14100 طن يوريا و 2895 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61286 طن تشمل :   38559 طن ذرة و 10983 طن قمح و 437 طن صويا و 762 طن خشب زان و 545 طن حديد و 10000 طن خردة  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3971 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102966 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157926 طنا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3495 شاحنة .



 


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