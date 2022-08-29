رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 102966 طنا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16995 طن تشمل: 14100 طن يوريا و 2895 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61286 طن تشمل : 38559 طن ذرة و 10983 طن قمح و 437 طن صويا و 762 طن خشب زان و 545 طن حديد و 10000 طن خردة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3971 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102966 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157926 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3495 شاحنة .







