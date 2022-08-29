رئيس مجلس الدوما: 21 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبى حال حظره السياحة الروسية

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الاتحاد الأوروبي سيسجل خسارة قدرها 21 مليار يورو إذا قرر حظر دخول السياح الروس.

وقال فولودين إن عدم السماح بدخول السياح من روسيا وأوروبا لن يؤدي إلا إلى الإضرار باقتصادها، حيث سيكون لدى الروس دائمًا وجهات أخرى يمكنهم السفر إليها .

وكتب فولودين في قناته الرسمية على تليجرام: ستخسر أوروبا 21 مليار يورو بسبب القيود المفروضة على دخول مواطنينا، من خلال رسم ستارة حديدية حول بلدانهم ، فإنهم يعاقبون أنفسهم بسبب غبائهم وجهلهم" .

وبالإضافة إلى ذلك، زعم فولودين أن حوالي 80 % من سكان العالم بأسره لا يؤيدون فكرة فرض قيود على روسيا، مما يشير إلى أن مواطنيها قادرون على اختيار عشرات الوجهات الأخرى.

وتأتي تصريحات فولودين عقب دعوة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات دخول للروس وحظر دخولهم.

وفرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل قيودًا على السياح القادمين من روسيا، في حين أن دولًا أخرى تنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا، أو أنها اعترضت بالفعل على الفكرة.