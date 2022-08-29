رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتم جدًا بالتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، لإعداد الأجيال لتكنولوجيا المستقبل، لهذا أطلق سيادته مبادرة "أشبال مصر الرقمية".

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، والدكتور عمرو أبو هانى مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي ينشأ الطالب مواكبًا للمستقبل ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء من خلال بيئة تعليمية تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع، ومن هنا جاءت مبادرة «أشبال مصر الرقيمية» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح دسوقي أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وتستهدف في المرحلة الأولى منها 3 آلاف طالب من جميع مدارس الجمهورية، وهي منحة تدريبية مستمرة طوال العام الدراسي، ويحصل الطالب على شهر واحد في الإجازة والتي تستهدف الطلاب والبراعم المتفوقين في العلوم والرياضيات ويتمتعون بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية ، وسيتدرب الطلاب على التكنولوجيا الرقمية الحديثة والمستقبلية، ما يؤهلهم بشكل كبير لبناء مستقبلًا أفضل لمصر، على غرار ما يحدث حاليا في مبادرة شباب مصر الرقمية.



الاطفال ثيشاركون في جامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية