رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير مركز رعاية الطفولة.. صور

الدقهلية- شريف الديب

تفقد الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين أعمال تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة فى اطار المرحلة الأولى لخطة تطوير المركز قبل بدء العام الدرسى الجديد، بحضور الدكتور وفاء أبو المعاطى مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة ، المهندسة ايمان فاروق الشربينى المكتب الهندسى بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وصرح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمى بإسم رئيس الجامعة أن المرحلة الأولى لخطة تطوير المركز تشمل تطوير صالة الأنشطة والمسرح وقاعات الرعاية وركن الألعاب والحديقة.

وشدد الدكتور محمود محمد المليجى خلال الزيارة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمرحلة الأولى قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأضاف أن تلك المرحلة يتبعها مرحلة ثانية تشمل الفصول الدراسية والقاعات وباقى أجزاء المركز حرصا على استمرار تقديم مستوى راقى ومتميز من الخدمات وتوفير مكان أمن ومطور ويحتوى على كافة وسائل التعليم والترفيه لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.