رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع استلام المرحلة الثانية لجامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

تفقد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، المرحلة الثانية من منشآت الجامعة، وبرفقته الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة، وقيادات مهندسي شركات المقاولات المنفذة للمشروع.

وتأتي الجولة في إطار التجهيزات النهائية لتسليم منشآت الجامعه المرحلة الثانية، تمهيدا لاستلام المعامل وتجهيزها، وكذا التجهيزات الكاملة للتشغيل، والمقرر استكمال الدراسة بها خلال العام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته، المعامل والمدرجات والفصول الدراسية لكلية طب الأسنان، والتي من المقرر أن تستكمل الدراسة بها في العام الدراسي القادم 22ـ23، وأثنى على أداء الشركات المنفذة للإنشاءات والتشطيبات المبدئية الداخلية والخارجية، والتي تتم وفق المعايير العالمية.

كما تابع مباني كلية العلوم، والصيدلة، والطب خارجيا، والتي من المقرر أن يتم تسليمها في بداية العام الدراسي القادم، لتكتمل بذلك المرحلة الثانية للجامعة بتشغيل 14 كلية.