رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الثقافة لاستعراض ملفات عمل الوزارة.. صور

كتبت: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، لاستعراض ومناقشة أهم ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبناها الدولة المصرية، وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية، التي شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ خطواتها الأولية، مشيراً إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة المزيد من مدارس النيل، وكذا المدارس اليابانية، تعظيماً للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفني، وحرصها الشديد على بذل المزيد من الجهود لتطويره، والنهوض بمستوى الخريجين، بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، بما يدعم قطاع الصناعة في مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.