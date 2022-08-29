حملة لرفع المخلفات والقمامة من طريق "الفتح - ساحل سليم" ومركز أبو تيج بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من بؤر وتجمعات القمامة، والمخلفات من مختلف المناطق، والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري، والجمالي اللائق للمحافظة، والحفاظ على مستوى النظافة.

ولفت محافظ أسيوط، إلي ضرورة العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة بالمراكز، والقرى، والأحياء مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود لرفع كافة المخلفات التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين وتؤثر على المنظر العام حتى لا تتراكم بشكل غير لائق وحفاظاً على صحة المواطنين.

كانت وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة قد قامت بإزالة مخلفات البناء والقمامة بطريق "الفتح - ساحل سليم"، وأرض السوق بأبوتيج وهو ما أسفر عن رفع أكثر من 75 نقله مخلفات بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير مشروع وحدة الانقاذ السريع وبمشاركة عمال ومشرفي الوحدة وبمشاركة سيارات وقلابات ولوادر وجليدر ومعدات وحدة الانقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز ونائبيه وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين. كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد كلف خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بتنفيذ حملات نظافة ومشاركة الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز في حملات رفع مخلفات البناء.