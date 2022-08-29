الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.



وأشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.



ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي إلى حصول محطة صرف صحي قنتير بفاقوس على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك للمرة الأولى وكذلك تجديد الشهادة لمحطة معالجة صرف صحي أبو متنا بديرب نجم وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع الأقسام بالمحطتين للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.



أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي.



يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات مياه الشرب والصرف الصحي.





جانب من المتابعة بالمحطات (1)



جانب من المتابعة بالمحطات (2)



جانب من المتابعة بالمحطات (3)



محطة صرف صحي قنتير بفاقوس