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جهاز حماية المستهلك: 500 مكتبة تشارك فى نسب الخصم بمعرض "أهلا مدارس"

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:41 م
جهاز حماية المستهلك: 500 مكتبة تشارك فى نسب الخصم بمعرض "أهلا مدارس" أيمن حسام الدين
كتب محمد شرقاوى

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أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يوجد فى معرض أهلا مدارس 119 معرضا فرعيا فى كافة المحافظات، ولدينا 500 مكتبة على مستوى الجمهورية تشارك فى نسبة الخصم، وبالإضافة إلى 27 مكتبة متنقلة، ويوجد 33 شادرا فى مختلف المحافظات تقدم تخفيضات.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المعارض الرئيسية يوجد بها الأدوات المدرسية والشنط الجلد والملابس الرياضية والعادية لطلبة المدارس، لافتا إلى أنه لدينا قطاع خاص للأدوات التكنولوجية يشارك للعام الثانى على التوالى، وبه العديد من الأدوات الحديثة

 

وتابع أنه يوجد بالمعارض قطاع خاص بالنظارات الطبية والكشف مجانى ويتم تقديم المنتجات فى متناول المواطن البسيط، وكذلك يوجد جناح مخصص للكشف على أسنان الأطفال مجانا، وبالإضافة إلى أنه يوجد جناح خاص لذوى الهمم لعرض منتجاتهم.

 

وتابع أن الهدف من معرض أهلا مدارس تقديم الدعم للمواطنين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن نسبة الخصم لن تقل عن 20% فى العديد من المنتجات بالمعارض أهلا مدارس.

 

وأوضح أنه يوجد سلع غذائية التى تخص الطفل بالمدرسة من ألبان وأجبان ولحوم مصنعة وكل ما يخص الطفل، والمعرض يقام بالتعاون مع الغرف التجارية بالقاهرة ووزارة التموين، مؤكدا أن المعروضات بجودة عالية وعليه خصومات تبدا من 20% وما فوق.

 


معرض اهلا مدارس

جهاز حماية المستهلك

ذوى الهمم

ايمن حسام الدين



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