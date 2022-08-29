جامعة دمياط تنتهي من ميدان الكتب ضمن مشروعات تطوير الجامعة

دمياط - فريق المحافظات

أنهت جامعة دمياط مشروع "ميدان الكتب" الواقع داخل حرم الجامعة ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية لجامعة دمياط، والتى تتضمن أعمال رصف الانتر لوك، وكذلك تطوير المساحات الخضراء، إضافة إلى مشروع ميدان الكتب.

وكانت جامعة دمياط قد استقبلت عدة مشروعات خاصة بتنمية البنية التحتية الخاصة بها بإجمالي 600 مليون جنيه، والتي تم تنفيذ أكثر من 75% من تلك المشروعات خلال الفترة الماضية.

"ميدان الكتب" يعد واحدا من اللمسات الجمالية التي استقبلتها جامعة دمياط، فضلا عن كونه أحد مشروعات تطوير حرم الجامعة ضمن مشروعات التنسيق الحضاري.

والمشروع عبارة عن عدة كتب على شكل تقع في منتصف حرم الجامعة ويرمز إلى أهداف جامعة دمياط والتي تأتي للحث على القراءة وأهمية التعلم للنهوض بالأمم.

وتستعد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات جاء أبرزها الاشراف على مشروعات التنسيق الحضاري إضافة إلي تطوير خدمات المدن الجامعية وكذلك متابعة تحضير كليات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد