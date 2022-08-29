جامعة أسيوط تشارك بافتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط على إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعظيم دورها لخدمة المجتمع وتنمية بيئته والمشاركة الفعالة فى تفعيل القوافل الطبية المجانية بالمحافظة، والتى تضم صفوة من الأطباء فى مختلف التخصصات دعماً للمبادرات المجتمعية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتخفيف على الشعب المصرى العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية للكشف والعلاج بالمجان تحت شعار " فى حب مصر " المقامة اليوم فى مقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وبحضور الدكتور هالة حمدى محمد مدير الإدارة الصحية شرق أسيوط، وسوسن محمد حافظ مديرة المدرسة، وهشام نشأت منسق القافلة فضلاً عن عدد من الأطباء المشاركين فى القافلة.

وكشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط، بأن الهدف من القوافل الطبية هو تفعيل الدور التوعوى والتثقيفى ورفع الوعى المجتمعى والارتقاء بصحة المجتمع وتنميته، فضلاً عن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وذلك فى إطار التعاون البناء بين مؤسسات المجتمع وأشارت غانم، إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية فى إحداث توعية مجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ولاسيما بمجال الصحة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إقامة العديد من المبادرات التوعوية للتصدى للعديد من الأمراض مشيرة إلى ضرورة التوعية بأهمية، وضرورة توعية المواطنين بالتوجه لأخذ تطعيمات فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية مصرحة بإمكانية تحويل الحالات التى تستدعى ذلك إلى المستشفى أسيوط الجامعى مع اتخاذ اللازم.

وحول تفاصيل الافتتاح صرح هشام نشأت منسق القافلة انها تقام فعالياتها منذ خمس أعوام متتالية بمقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات بإشراف ودعم محمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية موضحاً أن فعاليات القافلة تضمنت الفحص على أيدى أساتذة بجميع التخصصات منها ( باطنة، وأطفال، رمد، عظام، نساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، وجراحة عامة، وجلدية) وبالاشتراك مع معامل معتمده للتحاليل الطبية بالإضافة إلى إمكانية التحويل للعمليات للحالات الحرجة بالمجان وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان.



افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بأسيوط (4)



افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بأسيوط (5)



افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بأسيوط (6)



افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بأسيوط (1)



افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية بأسيوط (2)